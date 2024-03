Bolsonaro depõe à PF nesta terça sobre importunação a baleia | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convocado junto com o seu assessor e ex-ministro Fabio Wajngarten para depor na sede da Polícia Federal de São Paulo nesta terça-feira, 26. Eles devem prestar esclarecimentos no inquérito que investiga se Bolsonaro importunou uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski no litoral paulista.

O Ministério Público Federal (MPF) afirma que Bolsonaro utilizou a moto aquática a cerca de 15 metros de uma baleia na região de São Sebastião. Vídeos publicados nas redes sociais revelam o momento da aproximação, que é considerada crime de acordo com decreto federal.

Wajngarten também terá que prestar depoimento, já que estava acompanhando o ex-presidente no passeio.

O depoimento de Bolsonaro foi inicialmente marcado para o dia 7 de fevereiro, em São Sebastião. A Polícia Federal alterou a data e o local após concluir que manifestações a favor do ex-presidente pudessem ocorrer na região.

No último domingo, 25, milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista em ato de apoio a Jair Bolsonaro. O ex-presidente também é investigado por possível envolvimento em tentativa de golpe.

