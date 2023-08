Bolsonaro depõe duas vezes na quinta à Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá de depor na Polícia Federal duas vezes no mesmo dia nesta semana. A oitiva do ex-mandatário está marcada para a próxima quinta-feira, 31, para dar esclarecimentos nos casos das joias sauditas e também no atos golpistas.

Bolsonaro terá que esclarecer a venda das joias e relógios recebidos de presente enquanto estava na Presidência. A venda foi feita nos Estados Unidos. Já a segunda investigação é referente ao caso que apura um plano golpista de um grupo de empresários no WhatsApp.

Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Mauro Lourena Cid e o advogado Frederick Wassef são os principais envolvidos no caso das joias, e vão depor simultaneamente. Bolsonaro, inclusive, já foi ouvido pela PF sobre incitação ao crime na pandemia de covid-19.

O ex-presidente tem mantido sua popularidade, mesmo sendo alvo de investigações. Pesquisa AtlasIntel feita com exclusividade para a CNN, divulgada no sábado, 26, aponta que 40% votariam no ex-presidente se a eleição fosse no último domingo, 27.