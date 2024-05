Bolsonaro deve ser transferido para hospital em Brasília, diz filho | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado em um hospital de Manaus para tratamento da erisipela, deve ser transferido para uma unidade médica em Brasília ainda nesta segunda-feira, 6. O anúncio foi feito pelo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no X (antigo Twitter).

"Meu pai passa bem, já reage bem aos antibióticos e hoje deve ser transferido para Brasília", disse o deputado no X, em referência à internação do ex-presidente - desde sábado - por uma infecção de pele durante encontro com aliados no Amazonas.

"Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado", completou Eduardo Bolsonaro.

Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado🙏 pic.twitter.com/d2GuwrhHjA — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 6, 2024

Bolsonaro informou no domingo, 5, que estava internado. "Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta".

A erisipela é um tipo de infecção cutânea bacteriana que geralmente causa febre e dor.

Bolsonaro estava em Manaus para participar de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à prefeitura de Manaus, capital do Amazonas.

