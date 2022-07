Bolsonaro diz que não indicará “abortista” ao STF

Publicado sábado, 23 de julho de 2022 às 14:55 h | Atualizado em 23/07/2022, 17:20 | Autor: Da Redação ouvir

Brazil's President Jair Bolsonaro gives a joint press conference with Hungary's Prime Minister on February 17, 2022 in Budapest, Hungary. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) - Foto: ATTILA KISBENEDEK