Bolsonaro e aliados temem terem sido gravados por Wassef

Com o celular apreendido pela Polícia Federal há pouco mais de dez dias, o advogado de Jair Bolsonaro (PL), Frederick Wassef, é visto com desconfiança por aliados do ex-presidente da República.



Segundo a coluna de Andréia Sadi, no portal G1, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, além de autoridades do Judiciário, do Ministério Público e o próprio Jair Bolsonaro temem terem sido gravados por Wassef.

Pessoas próximas ao clã Bolsonaro afirmam que Wassef é visto como alguém que “não joga em grupo” e que poderia ter gravado o ex-presidente e pessoas próximas, pois tinha o costume "de gravar todo mundo".

Jair Bolsonaro afirmou à sua defesa que não Wassef não tem posse de nada comprometedor no que se refere a mensagens, áudio ou ligações. A possibilidade de o advogado ter feito gravações, no entanto, tem tirado o sono do clã, principalmente de Flávio, com quem Wassef tem relação muito próxima.