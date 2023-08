Wassef tem celular apreendido pela Polícia Federal durante jantar

A Polícia Federal apreendeu o celular de Frederick Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na noite desta quarta-feira, 16, em um restaurante na Zona Sul de São Paulo. O carro de Wassef também foi revistado pelos agentes. As informações são da TV Globo.

O celular foi apreendido em meio ao cumprimento de mandados de busca a apreensão. Inicialmente, Wassef foi procurado pela PF na sexta-feira, 11, mas não foi localizado. Os mandados fazem parte da investigação de venda e recompra irregular de joias destinadas ao governo brasileiro em que o advogado é investigado.

Após virar alvo da PF, Wassef confirmou que recomprou o relógio que integrava o kit de joias sauditas recebidas por Bolsonaro em uma viagem oficial em 2019. O relógio havia sido vendido em 2019 e foi recomprado por um preço mais alto após o TCU (Tribunal de Contas da União) ordenar a devolução dos presentes.

Segundo a PF, Wassef entrou no esquema de recompra de bens, como relógios, para devolvê-los, após a determinação do TCU sobre as joias dadas a Bolsonaro.

Eles são investigados por "desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior", conforme a PF.