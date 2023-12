Bolsonaro é recebido com aplausos e gritos por apoiadores argentinos | A TARDE

Sob gritos de apoiadores brasileiros e argentinos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi aclamado pelos presentes na posse do novo presidente argentino Javier Milei, que acontece neste domingo, 10, em Buenos Aires. A chegada do ex-mandatário brasileiro no Congresso argentino, onde está sendo realizada a cerimônia, foi marcada por aplausos e gritos como “Bolsonaro, Bolsonaro”.

Acolhendo o afago dos bolsonaristas, o ex-chefe de Estado distribui simpatia aos apoiadores, com um simples sorriso e aceno com as mãos, fazendo gesto de vitória.

Antes de ir ao evento, Bolsonaro posou para fotos junto de aliados, como o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos); do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); e do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL).

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) também fazem parte do grupo que foi à capital argentina para acompanhar a posse de Milei, que derrotou o peronista Sergio Massa, no segundo turno.