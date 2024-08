Bolsonaro ironiza comparação com Maduro: "Is my friend"

Ex-presidente ironiza comparação - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou em um post no X, antigo Twitter, a comparação feita pela jornalista Raquel Landim, do portal Uol, ao líder venezuelano Nicolás Maduro, após o chefe de Estado do país vizinho questionar a segurança do processo eleitoral do Brasil.

Na publicação, Bolsonaro escreveu em inglês: "Maduro is my friend". O capitão da reserva do Exército brasileiro, que presidiu o país entre 2019 e 2022, ficou marcado por discursos que questionava a Justiça Eleitoral e pela tentativa de implantar o 'voto impresso', barrado pela Câmara dos Deputados.

No começo da semana, em comício de campanha, Maduro rebateu as críticas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e levantou dúvidas sobre o processo eleitoral do Brasil, hoje considerado um dos sistemas mais seguros do mundo, além de ser auditável. Após as declarações de Nicolás Maduro, O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou o envio de fiscais que colaborariam no pleito presidencial da Venezuela, que acontece no próximo domingo, 28.