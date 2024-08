"Pobre tem que estar no orçamento", prega Fernando Haddad

Fernando Haddad fala sobre mudanças no orçamento - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), frisou, nesta quarta-feira, 24, que a parcela mais pobre da população deve ser priorizada no orçamento do governo federal. A declaração aconteceu em entrevista ao canal GloboNews.

Haddad reforçou o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alertou que aqueles que não pagam imposto, voltarão a pagar. A mudança estará no orçamento apresentado para o próximo ano.

"Vamos entregar um orçamento fiscal para o ano que vem bastante consistente, com base no trabalho que vem sendo feito desde o ano passado", iniciou o ministro da Fazenda, que continuou.

"Como o presidente Lula não cansa de frisar: vamos fazer o que for necessário para colocar o país em ordem e com justiça social. Não queremos prejudicar o crescimento, não queremos prejudicar os mais pobres, o pobre tem que estar no orçamento, mas quem não paga imposto, tem que voltar a pagar. Senão a gente não equilibra as contas", completou Haddad.