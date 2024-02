Bolsonaro se diz contra invasões, mas critica pena de réus do 8/1 | A TARDE

Em discurso durante evento do PL em Angra dos Reis neste sábado, 27, Jair Bolsonaro (PL) criticou a pena aplicada aos réus das invasões em Brasília em dia 8 de janeiro do ano passado.



“Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes. E até mesmo aqueles que por ventura invadiram lá o Congresso, o que nós somos contra, mas uma condenação de 17 anos é um crime, é um abuso, é uma maneira de tentar calar todos nós”, disse o ex-presidente da República.

Em 8 de janeiro do ano passado, bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Os responsáveis pela invasão passaram a ser investigados e condenados.