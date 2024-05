Bolsonaro tem "melhora gradativa", mas segue sem previsão de alta | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua internado no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul de São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 13, ele ainda não tem previsão de alta.

O comunicado aponta que Bolsonaro apresenta evolução clínica. O ex-presidente está sem febre e com melhora gradativa do quadro infeccioso.

Bolsonaro deu entrada no hospital com um quadro de erisipela. Ele está sendo tratado pelo cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique.

No último dia 5, Bolsonaro deu entrada em uma unidade hospitalar em Manaus, no Amazonas. Ele foi transferido para São Paulo na segunda-feira passada.

Utilizando as redes sociais, Bolsonaro tem compartilhado atualizações do seu estado de saúde. Na última sexta-feira, 10, o ex-presidente publicou um vídeo caminhando e fazendo exercícios com a perna inflamada.

