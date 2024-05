Bolsonaro tem melhora no quadro de erisipela, diz boletim médico | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma "boa evolução clínica" no seu quadro de erisipela, de acordo com informações do boletim médico deste domingo, 12, disponibilizado pelo Hospital Vila Star, de São Paulo.

Apesar da melhora clínica, o ex-mandatário ainda não tem previsão para deixar a unidade de saúde. De acordo com o documento, o liberal não apresenta febre e segue "evoluindo com redução da extensão das lesões na pele e melhora da erisipela".

Bolsonaro está há uma semana internado após contrair a infecção de pele, além disso, o ex-presidente também apresentou um quadro de obstrução intestinal.

