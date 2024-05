Bolsonaro apresenta melhora progressiva, mas sem previsão de alta | A TARDE

Há quase uma semana internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem apresentando uma ”melhora progressiva de todos os sintomas”, segundo informa o boletim de saúde divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, de São Paulo, nesta manhã, 11. Até o momento, não há previsão de alta para o liberal

O ex-mandatário está internado desde a última segunda-feira, 6, após contrair uma infecção de pele, nomeada de erisipela, e apresentar um quadro de obstrução intestinal. O boletim médico divulgado pela unidade de saúde diz que o ex-presidente “permanece sem febre, recebendo antibióticos por via endovenosa”. Além disso, no local, os médicos adotaram “medidas de prevenção de trombose venosa e fisioterapia”.

Na tarde deste sábado, ele ainda participou virtualmente do encontro estadual do PL Mulher, comandado pela sua esposa Michelle, que acontece em Aracaju (SE).

Bolsonaro foi diagnosticado com erisipela no último dia 4 deste mês, quando estava em Manaus, para acompanhar o evento do PL Mulher. No estado, o liberal chegou a ficar internado no hospital Santa Júlia, mas recebeu alta horas após a entrada. Com a persistência dos sintomas, o ex-presidente voltou à unidade de saúde e foi transferido para concluir os tratamentos na capital paulista.

