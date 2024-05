Bolsonaro ficará internado em São Paulo por “no mínimo” uma semana | A TARDE

Em São Paulo para tratar erisipela na perna esquerda e um quadro de obstrução intestinal, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve permanecer internado na capital paulista por “no mínimo” uma semana. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Bolsonaro está internado no hospital Vila Nova Star, desde a noite de segunda-feira, 6. “Vou ficar baixado no mínimo uma semana”, disse ele ao colunista.

Os desconfortos de Bolsonaro com a infecção foram sentidos no sábado, 4, quando o político deu a primeira entrada na unidade de saúde. Após os tratamentos, o ex-mandatário deixou o ambulatório e participou do evento do PL Mulher, encabeçado pela sua esposa, Michelle.

Boletim

O último boletim médico de Bolsonaro, divulgado na manhã de terça, informou que o ex-presidente tem apresentado “boa resposta clínica” ao tratamento com antibióticos e medidas de prevenção de trombose venosa.

“O ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado no Hospital Vila Novastar com o diagnóstico de Erisipela no membro inferior esquerdo. No momento encontra-se estável e sem febre”, diz o boletim.

