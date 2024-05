Com erisipela, Bolsonaro vai ser transferido para hospital em SP | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo transferido para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde deste sábado, 6, para tratar o quadro de erisipela e obstrução intestinal. O anúncio foi feito pelo advogado do liberal, Fábio Wajngarten, no X (antigo Twitter).

“O presidente Jair Bolsonaro já está em voo para São Paulo, onde dará seguimento ao seu tratamento de obstrução intestinal, aos cuidados do cirurgião Dr Macedo, bem como ao quadro infeccioso de erisipela, com antibióticos endovenosos, aos cuidados da equipe de infectologia do hospital Vila Nova Star”, escreveu.

Mais cedo, o filho “03” do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou que o seu pai seria transferido para um hospital de Brasília. O parlamentar ainda agradeceu a Wajngarten pelos cuidados com o ex-mandatário.



No último domingo, 5, Bolsonaro voltou a ser internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), para cuidar da sua erisipela. O retorno foi anunciado também nas redes sociais, desta vez, do próprio ex-presidente.

Os desconfortos de Bolsonaro com a infecção foram sentidos no sábado, 4, quando o político deu a primeira entrada na unidade de saúde. Após os tratamentos, o ex-mandatário deixou o ambulatório e participou do evento do PL Mulher, encabeçado pela sua esposa, Michelle.

