Boulos participará de ação contra vulnerabilidade em pasta de Silvio

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) coordenará uma mesa criada pelo Ministério dos Direitos Humanos para dialogar com os parlamentares em busca de um plano de ação voltado às pessoas em situação de rua, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.



O grupo passou a ser articulado pela pasta chefiada por Silvio Almeida após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de exigir a criação de uma política sobre o tema que em 120 dias conseguisse fazer o diagnóstico sobre a realidade das pessoas em vulnerabilidade social no Brasil.

A decisão acontece após ação apresentada por PSOL, Rede Sustentabilidade e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em maio de 2022.