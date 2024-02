Brasil denuncia Israel na Corte Internacional de Haia | A TARDE

Após falas de Lula sobre ações de Israel e holocausto, que abriram uma crise diplomática, governo brasileiro decidiu denunciar Israel à Corte Internacional de Justiça, em Haia, pela invasão de territórios palestinos. A informação é do colunista do UOL, Jamil Chade.

De acordo com o colunista, a delegação brasileira do Itamaraty apontou que as ocupações e violações por parte de Israel em Gaz "não podem ser aceitas ou normalizadas pela comunidade internacional".

O governo ainda chamou os atos israelenses de "ilegais" e equivalente a uma "anexação" e pediu que "Israel deve colocar fim à ocupação da Palestina".

Para o Itamaraty, é necessário que Haia se pronuncie para que "todos saibam" as implicações das consequências legais dos atos de Israel. O governo também apontou como a gravidade dos atos é "indiscutível", segundo o colunista.