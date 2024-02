Crise diplomática entre Brasil e Israel pode impactar região Nordeste | A TARDE

A visita do presidente Lula (PT) à Etiópia, onde classificou o ataque de Israel em Gaza como um genocídio maior que o Holocausto, gerou grande repercussão negativa na relação diplomática entre os dois países. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, inclusive, declarou o mandatário persona non grata em Israel.

Nesta segunda-feira, 19, Lula mandou chamar de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, horas depois de Netanyahu também convocar o diplomata para explicar as declarações do presidente.

Brasil e Israel possuem uma longa história de intercâmbio voltado ao desenvolvimento da agricultura do semi-árido. No entanto, a crise diplomática atual pode, inclusive, gerar prejuízos para a região Nordeste do Brasil, com o não fechamento de futuras parcerias entre os países.

A relação entre os países esteve mais próxima durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Israel tem como principal oferta para o Brasil seu polo tecnológico, e o Brasil poderia, potencialmente, se beneficiar com possíveis parcerias que incluam transferência de conhecimento científico, a exemplo de irrigação para o setor agrícola, dessalinização de água em áreas de seca, como na região Nordeste, e segurança cibernética para uso no combate ao crime organizado. Esses pontos estavam na mira do governo Bolsonaro.

História da relação

De acordo com a Embaixada de Israel, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. Em 1951 foi criada a Legação do Brasil em Tel Aviv, elevada, em 1958, à categoria de Embaixada. Também em 1951, Israel inaugurou sua Embaixada no Brasil no Rio de Janeiro sendo, posteriormente, transferida para Brasília.

Brasil e Israel compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica. Desde os anos 1960, Israel contribui para o desenvolvimento da agricultura do semi-árido, por meio da difusão de técnicas de irrigação em regiões do Nordeste brasileiro.

Brasil e Israel também trabalham juntos em cooperação técnica em benefício de outros países, especialmente na África.