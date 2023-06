Câmara dos Deputados confirma cassação do mandato de Deltan Dallagnol

A cassação do deputado Deltan Dallganol foi confirmada pela Mesa Diretora da Câmara dos deputados, nesta terça-feira, 6,. O ex-procurador foi cassado no dia 16 de maio pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa.

De acordo com o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, o ex-deputado escapou de eventuais punições que poderiam resultar em sua demissão, o que o tornaria inelegível.

O agora ex-deputado apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Dias Toffoli será o relator e analisará o pedido feito pelos advogados de Dallagnol. Eles classificam a decisão como "teratológica" (absurda).

Segundo a defesa de Dallagnol, das 15 representações que ele enfrentava enquanto procurador do Ministério Público, nenhuma tinha "cunho sancionador". Ou seja, elas ainda não haviam se tornado um processo administrativo-disciplinar (PAD).