Caminhoneiros e taxistas ganharam R$ 2 bi da gestão Bolsonaro em 2022

A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou nesta sexta-feira, 2, que suas auditorias constataram que caminhoneiros e taxistas ganharam R$ 2 bilhões do governo de Jair Bolsonaro (PL) no segundo semestre de 2022.

Os pagamentos aconteceram em forma de auxílio, quando Bolsonaro era presidente da República e lutava pela reeleição. Falhas na operacionalização dos pagamentos, apontadas pela CGU, culminaram na entrega do benefício para 356.773 pessoas que não preencheram os pré-requisitos para fazer parte do Auxílio-Caminhoneiro e do Auxílio-Taxista.

Com isso, foram incluídos irregularmente 110.051 no Auxílio-Caminhoneiro e 314.025 no Auxílio-Taxista.

Caminhoneiros e taxistas inscritos nos auxílios receberam R$ 1 mil mensais entre julho e dezembro de 2022. O valor foi aprovado pelo Congresso para diminuir o impacto dos preços do petróleo no mercado internacional para os condutores.