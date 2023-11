Carla Zambelli presta depoimento à PF sobre invasão hacker ao CNJ | A TARDE

Depois de não comparecer à Polícia Federal em 7 de agosto, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) tem uma nova data para prestar depoimento sobre a invasão hacker no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Segundo a CNN Brasil, a parlamentar bolsonarista deverá prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça-feira, 14.

Entenda o caso

Preso desde agosto em operação da Polícia Federal e condenado a 20 anos de prisão, o hacker Walter Delgatti afirmou à Polícia Federal que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para invadir o sistema do CNJ e inserir falsos documentos e alvarás de soltura.

Entre as informações falsas inseridas, estava um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.