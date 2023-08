Carla Zambelli vai ser cassada? Cúpula da Câmara acredita em decisão

Após a repercussão do envolvimento da deputada federal Carla Zambelli com o hacker Walter Delgatti Neto, da "Vaza Jato", a parlamentar bolsonarista corre risco de ter o mandato cassado na Câmara dos Deputados. Ela responde a um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Casa.

O deputado João Leão (PP-BA), é o relator da ação e votou a favor pela continuidade da apuração de quebra de decoro contra a parlamentar.



Após operação da Polícia Federal (PF), na quarta-feira, 2, a deputada confirmou ter feito pagamentos a Walter Delgatti, mas negou que tenha cometido irregularidades no sistema da CNJ. Segundo ela, a contratação foi para serviços referentes ao seu site.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, a cúpula da Câmara dos Deputados já dá como certa a cassação da deputada. A situação de Zambelli, segundo os parlamentares, é semelhante a de outro bolsonarista, Daniel Silveira, que foi cassado pela Câmara.

Zambelli pode ser cassada por condenação criminal. Ela, inclusive, já responde ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).