Carlos recebe autorização para acessar investigações da PF sobre Abin | A TARDE

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira, 31, a ter acesso as investigações da Polícia Federal (PF) sobre o monitoramento ilegal de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin). As informações são da CNN.

“Ressalto que, uma vez autorizada a vista aos advogados devidamente constituídos, o acesso aos autos permanece até o final da investigação”, escreveu Moraes na decisão.

Na última segunda, 29, Carlos Bolsonaro foi alvo da PF relacionadas à Operação Vigilância Aproximada. Agentes realizaram busca e apreensão no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio, em sua residência na Barra da Tijuca e na casa da família em Angra dos Reis, no litoral fluminense, onde Carlos estava com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Angra, a PF apreendeu dois celulares e um computador do vereador. Também foram levadas anotações feitas durante uma live realizada no domingo, 28, pela família Bolsonaro. Segundo a defesa do vereador, os agentes apreenderam ainda um tablet de um assessor do ex-presidente, que não estava incluído no mandado de busca e apreensão.