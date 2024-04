Caso Marielle: Diretor da PF diz que todos os envolvidos serão punidos | A TARDE

O diretor-geral da Polícia Federal (PF) , Andrei Rodrigues, responsável pela elucidação do assassinato da vereadora Marielle Franco, garantiu nesta quarta-feira, 3, que todos os envolvidos no caso serão responsabilizados. Rodrigues ainda disse que o crime acumulou cinco anos de “falhas e incertezas” no processo de apuração.

“A elucidação do assassinato bárbaro de Marielle, após cinco anos de falhas e incertezas na investigação, foi uma prioridade assumida por nós. O sistema criminal devia isso não só às famílias, mas à sociedade brasileira. Todos os envolvidos responderão por seus atos”, disse o diretor-geral da PF, durante evento de 80 anos do órgão.

A PF conseguiu concluir as investigações sobre o assassinato no último dia 24 de março, quando uma operação conjunta com a Procuradoria Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam os suspeitos de serem mandantes do crime: os irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho e o ex-chefe da Polícia Civil da capital fluminense, Rivaldo Barbosa.