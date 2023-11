CCJ do Senado aprova indicações do presidente Lula para STJ | A TARDE

Os três indicados pelo presidente Lula (PT) para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira, 25. Em votação secreta, os 27 parlamentares do colegiado aprovaram os nomes da advogada Daniela Teixeira, dos desembargadores Afrânio Vilela e Teodoro Santos.

Durante a sabatina, os indicados foram questionados sobre os seguintes temas: feminicídio, crime organizado, aborto, a lista dos planos de saúde e descriminalização das drogas. No caso de Daniela Teixeira, a aprovação foi por 26 votos a 1. Já os dois desembargadores tiveram o apoio total dos senadores.



Após o crivo do colegiado, os nomes vão passar pelo plenário da Casa, para análise dos demais parlamentares. A previsão é que a votação aconteça ainda hoje. Para ter o nome aprovado no Senado, os indicados precisam do aval dos 41 dos 81 senadores.