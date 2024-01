Cinco estados brasileiros têm recesso mais longo que o Congresso | A TARDE

Cinco estados brasileiros possuem o recesso parlamentar mais longo que o Congresso Nacional, que ocorre entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro. Rio de Janeiro, Alagoas, Goiás, Rondônia e Roraima suspendem as atividades das Assembleias Legislativas de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. O levantamento foi feito pelo Radar Governamental e divulgado pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Outros 17 estados têm o período de recesso legislativo similar ao do Congresso, com uma margem de dois a três dias do início ou do final.



Apenas as Assembleias Legislativas da Bahia (Alba) e do Amazonas iniciam o recesso parlamentar no dia 31 de dezembro. De acordo com o levantamento, a Alba retorna aos trabalhos no dia 31 de janeiro, enquanto o Amazonas volta em 1º de fevereiro, assim como o Congresso Nacional.

Apesar disso, na Bahia, a Alba já divulgou que só retorna do recesso no dia 1º de fevereiro, em ato formal que, tradicionalmente, conta com a presença do governador do Estado. Na ocasião, o chefe do Executivo faz a leitura da mensagem anual ao Legislativo, bem como uma prestação de contas das realizações do exercício anterior.

Das Câmaras Municipais das capitais, segundo o levantamento, apenas Maceió e Natal têm o recesso legislativo de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. A Câmara de Salvador retorna no dia 2 de fevereiro, também com a leitura da mensagem do Executivo municipal na tribuna da Casa.