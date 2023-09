Coaf vê suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações de Zambelli

As movimentações financeiras da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foram consideradas como “suspeita de lavagem de dinheiro” pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) foi enviado à CPMI do 8 de janeiro, que acontece no Congresso Nacional. As informações são da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

O relatório do Coaf indica uma suspeita de lavagem de dinheiro em uma conta Paypal pessoal da deputada, em que ela recebeu doações do movimento “Nas Ruas”, do qual foi fundadora. Os valores foram posteriormente transferidos pela parlamentar para uma conta pessoal dela no banco Itaú.

“Sra. Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal de São Paulo, utilizando sua conta PayPal pessoal para receber doações em favor da Associação ‘Movimento nas Ruas’. Sra. Carla é fundadora da associação. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da Sra. Carla caracterizam movimentação de recursos de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro”, afirma o Coaf no relatório.

As movimentações na conta PayPal mencionadas pelo Coaf ocorreram entre 3 de fevereiro de 2017 e 1º de julho de 2019. No período, as transações nacionais na conta de Zambelli do Paypal somaram R$ 197,8 mil, já as transações internacionais, R$ 683.

À coluna, Zambelli afirmou ter recebido as doações como pessoa física. “As pessoas ajudavam a mim, pessoa física. E qualquer pessoa pode receber doação de valores”, disse.