Com 139 assinaturas, pedido de impeachment de Lula é protocolado | A TARDE

Com mais de 100 assinaturas, o pedido de impeachment do presidente Lula (PT) foi protocolado na Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira, 23. A solicitação surge após as declarações do mandatário que comparou as ações de Israel a Faixa de Gaza com o Holocausto.

O requerimento conta com 139 assinaturas, e é considerado o maior número já registrado, e foi encabeçado pela deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar ainda garante que haverá mais quatro na próxima segunda, 26.



O documento, no entanto, só passa a ser válido após aval do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).