Com direito a título de cidadão, Bolsonaro é bem recebido em Barretos

Jair Bolsonaro (PL) participou da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 25. O ex-presidente esteve ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Bolsonaro ainda recebeu o título de cidadão barretense.

Aplaudido por apoiadores, que gritavam “mito”, Bolsonaro falou sobre sua gestão no agronegócio, conforme informação divulgada pelo jornal Metrópoles. A ida de Bolsonaro e Tarcísio à festa faz parte da agenda de ambos. No evento, o ex-presidente recebeu afagos do governador de São Paulo, com quem já teve atritos, por causa da Reforma Tributária, até se reconciliar em julho.

A reforma foi uma questão de atrito entre Bolsonaro e Tarcísio durante reunião com parlamentares do PL em julho, pois o governador apoiava a iniciativa e Bolsonaro chegou a chamá-la de “reforma do PT”.

Antes do evento, os dois estiveram em eventos oficiais para entregar moradias populares do governo estadual, inaugurar um prédio da Polícia Civil e entregar estradas.

O governador disse que se sente feliz por estar acompanhado de uma pessoa que lhe “abriu todas as portas” e que “conduziu o Brasil com coragem”. “Sou muito grato a esse homem , o presidente Jair Messias Bolsonaro”. Ao ouvir os gritos da plateia, concordou: “É mito mesmo”.

Bolsonaro disse que Deus o permitiu ficar “quatro anos à frente do Executivo nos momentos mais difíceis da história”, afirmando que fez o que podia e que entregou o Brasil melhor do que ele recebeu. “Eu digo infelizmente tendo em vista de quem assumiu”, completou.

No entanto, pontuou que não estava fazendo política. ” Tenham certeza de que enquanto eu estiver vivo eu estarei ao lado de vocês”. Além disso, também criticou a Reforma Tributária, que, de acordo com ele, causa “problemas para o agro”, afirmando que espera resolver a situação até sua volta ao Senado.

Em junho, o ex-presidente teve seus direitos políticos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030. A festa e tour feito com Tarcísio ocorre em meio a um momento em que Bolsonaro é alvo de investigações da Polícia Federal sobre suposto desvio e venda de joias no exterior que foram dadas como presentes à Presidência da República.