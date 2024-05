Conselho de Ética aprova parecer para cassar Chiquinho Brazão | A TARDE

Foi aprovada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 15, o parecer preliminar que aprova o parecer pela cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ), apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018.

A aprovação do parecer da deputada Jack Rocha (PT-ES) é a primeira etapa para cassar o deputado, que encontra-se preso desde o da 24 de maio após pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Brazão foi apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do crime após apresentação do inquérito neste ano e, subsequentemente a isso, teve seu pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar apresentado pelo PSol, partido de Marielle.

Agora, o Conselho de Ética deverá continuar a arguir testemunhas e juntar documentos ao processo de cassação do deputado e posteriomente, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara irá analisar o caso. Após esse processo, o plenário da Câmara irá decidir pela cassação ou não de Brazão.

Além de Chiquinho, seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, também encontra-se preso por, segundo o inquérito, contratar o ex-policial militar Ronnie Lessa para executar Marielle.

