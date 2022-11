Coronel se diz a favor de furar teto com Bolsa Família por só um ano

Em meio a discussões sobre Orçamento e combate à fome, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) mostrou posicionamento contrário ao do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no que se refere à duração da PEC de Transição, que visa, entre outras coisas, garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 fora do teto de gastos.



"Sou favorável que retire os programas sociais [do teto], mas pelo ano de 2023, para que o próximo Congresso tenha condições de deliberar. Quando coloca tudo no Congresso atual, você tira as prerrogativas dos futuros congressistas", disse o parlamentar baiano.

Para o parlamentar baiano, a duração de quatro anos de pagamento do Bolsa Família em R$ 600 fora do teto de gastos, como defende Lula, não terá parecer positivo dos membros da casa legislativa em que atua. "O mercado quer um equilíbrio fiscal. Quando faz projeções que esses programas podem apresentar desequilíbrio, o mercado reage e é natural nas grandes economias".

Também se estuda a possibilidade de a PEC de Transição, a ser apresentada ao Congresso em breve, tirar do teto também os gastos de verbas próprias de universidades, segundo seu provável relator, o senador Marcelo Castro (MDB-PI).