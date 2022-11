Cotado para assumir Cultura, Chico César disse preferir outros nomes

A vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 30, fez com que começassem as primeiras especulações de nomes para assumir a Cultura, pasta que perdeu o status de ministério e se tornou uma secretaria pertencente ao Ministério do Turismo.

Um dos nomes cogitados para assumir a Cultura é o do cantor e compositor Chico César. Na sua página do Instagram, porém, o artista paraibano disse preferir outros nomes para assumir a pasta.

"Não fui sondado nem cogito deixar essas alegrias mundanas extra-sensoriais pela gestão do necessário Ministério da Cultura. Envaidecem-me que outros cogitem, claro. Mas há pessoas muito preparadas e vocacionadas para ele", escreveu Chico César, que fez questão de citar alguns dos seus nomes favoritos para assumir a pasta.

"Jandira Feghali, Juca Ferreira e Danilo Santos de Miranda. Gente experimentada que pensa e executa políticas públicas de cultura ligadas a território, economia criativa, identidade, cidadania, eco-existência diversa", completou, na manhã desta quinta-feira, 3.