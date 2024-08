CrowdStrike: pane afetou infraestruturas críticas nacionais? confira

Infraestruturas críticas compreendem nas instalações, serviços, bens e sistemas - Foto: Agência Brasil

O apagão cibernético global registrado nesta sexta-feira, 19, não teve impactos direto nas infraestruturas críticas nacionais. Os técnicos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pelo CTIR Gov (Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo), apontaram apenas impactos mínimos incapazes de causar danos às estruturas.

As infraestruturas críticas compreendem nas instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade. São eles: aeroportos, hospitais e hidrelétricas.

A pane registrada nas primeiras horas desta manhã afetou aplicativos de bancos, serviços de saúde, a exemplo de um hospital em São Paulo, e voos aéreos do país. Apesar disso, o Brasil não foi afetado diretamente com os efeitos do apagão.



Segundo o GSI, do ministro Marco Antônio Amaro dos Santos, nenhuma infraestrutura crítica foi afetada.