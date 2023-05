Custo de Bolsonaro foi o maior entre ex-presidentes em 2023

A ida de Jair Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, entre os últimos dias do seu mandato como presidente da República e os três primeiros meses fora do cargo, representaram um custo de R$ 902,6 mil aos cofres públicos.



Com isso, o quadro do PL foi o ex-presidente com maior custo esse ano. Estão vivos os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rouseff e Michel Temer. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não consta na lista por ser o atual chefe do Executivo Federal.

Ex-presidentes da República têm direito, por lei, a ter seis servidores para segurança, apoio pessoal e assessoramento, além de dois veículos oficiais com motoristas. Desde 2021 os esses gastos são divulgados em um site de dados abertos do Governo Federal.

Entre janeiro e março desse ano, Bolsonaro gastou R$ 638,2 mil só em diárias. As outras despesas foram em passagens (R$ 92,9 mil) e em seguros (R$ 8,8 mil). Os outros R$ 162,6 mil foram utilizados para o pagamento dos cargos comissionados que o acompanharam. Com informações do UOL.