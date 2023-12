Da prisão, prefeito que tentou matar ex nomeia substituto | A TARDE

O prefeito da cidade goiana de Iporá, Naçoitan Araújo Leite (sem partido), preso desde o mês passado porque atirou contra a ex, nomeou seu substituto por decreto.



Ex-prefeito e atual secretário de Agricultura, Indústria e Comércio, Danilo Gleic se tornou o novo gestor municipal. A medida é legal, mas pode ser questionada e revertida, caso o Ministério Público entre com ação de improbidade administrativa contra o ato.

A Câmara Municipal de Iporá, no entanto, preparava a posse da vice-prefeita, Maysa Cunha (PP), que estava prevista para acontecer nesta segunda-feira, 4.

Motivo que levou à prisão do prefeito

Naçoitan invadiu uma casa e atirou 15 vezes contra a sua ex-mulher e o namorado dela, no dia 18 de novembro. Em seguida, no dia 23, o prefeito se entregou à polícia, após cinco dias foragido.

O chefe do Executivo municipal não aceitou o fim do relacionamento, que já dura dois meses.

Ex-filiado ao União Brasil, o prefeito de Iporá foi suspenso do partido após pedir a “eliminação” do presidente Lula (PT). Naiçotan é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).