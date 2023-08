Daniel Silveira e Bolsonaro divergem sobre Moraes

O ex-deputado federal Daniel Silveira depôs à Polícia Federal e apresentou divergências em relação ao depoimento prestado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

De acordo com a coluna, as contradições de Silveira são, agora, analisadas pelos investigadores. No inquérito, a PF apura uma suposta trama contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para viabilizar um golpe de Estado.

Na oitivia, a PF abordou a reunião de Silveira, Bolsonaro e o senador Marcos Do Val, no Palácio da Alvorada, no dia 8 de dezembro do ano passado.

O ex-parlamentar disse que Bolsonaro “não foi avisado com antecedência que Do Val iria ao seu encontro” e que o senador o procurou por telefone e “insistiu” para conseguir uma agenda com ex-presidente.

Bolsonaro, no entanto, disse à PF que “recebeu um telefonema de Daniel Silveira informando que o senador Marcos do Val gostaria de falar” com ele e que “quem solicitou a reunião” foi Silveira.

Daniel Silveira também alegou no depoimento que não sabia o teor do que seria tratado entre o senador e Bolsonaro. Segundo a coluna, ele afirmou que Do Val disse que o assunto era “sigiloso” e que “necessitava de um encontro rápido” com o presidente .

Por sua vez, Bolsonaro afirmou na oitiva à PF outra versão diferente, de que Silveira adiantou, sim, que Alexandre de Moraes estaria na pauta do encontro.