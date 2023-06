Defesa de Anderson Torres vai pedir adiamento de depoimento na CPMI

A defesa do ex-ministro Anderson Torres está avaliando pedir o adiamento do depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquértio (CPMI) do oito de janeiro. Torres figura na lista dos primeiros convocados para prestar esclarecimentos ao colegiado.

Segundo o colunista de O Globo, Lauro Jardim, os advogados de Torres vão alegar que o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro "não tem ainda condições psicológicas para o depoimento".

A ideia da defesa é conseguir um mês a mais de prazo para que ele compareça à CMPI.

Torres foi um dos principais apontados de omissão e conivência nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal estava preso há quase quatro meses e foi libertado no último dia 11 de maio, em Brasília, na condição de uso de tornozeleira eletrônica.