Defesa de Bolsonaro fica em silêncio em depoimento na PF sobre joias

Durante os depoimentos na Polícia Federal (PF) sobre os presentes oficiais, que terminaram na manhã desta quinta-feira, 31, as defesas de Jair Bolsonaro (PL), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do advogado Fábio Wajngarten e do militar Marcelo Câmara se mantiveram em silêncio.



As defesas alegaram que a postura foi tomada como protesto pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal (STF) não teria competência para receber e julgar os desdobramentos da investigação sobre o recebimento das joias por membros do governo anterior. Eles apontam que a primeira instância da Justiça Federal teria competência.

No início do mês, o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, decidiu anexar a apuração ao inquérito das fake news. Com informações do portal G1.