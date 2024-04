Deputada bolsonarista que preside a CCJ quer homenagear monarquia | A TARDE

A deputada bolsonarista Caroline de Toni (PL), nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, propôs que a Casa faça homenagens à monarquia em 2025. Na quinta-feira (21/3), a parlamentar protocolou um projeto de lei para que 2025 seja o “Ano Nacional D.Pedro II”, em homenagem aos 200 anos de nascimento do segundo e último imperador brasileiro.

O projeto de lei da deputado obrigaria os órgãos federais, estaduais e municipais a promover “debates, palestras, publicações e outros eventos, com vistas a difundir o conhecimento da vida e obra de D. Pedro II, o Magnânimo”.

“D. Pedro II não permitiu nenhuma medida contra a propaganda republicana e não apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia por meio violento. O imperador deposto passou os seus últimos dois anos de vida no exílio na Europa, vivendo só”, justifica a deputada no projeto.

A CCJ é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, com atribuição de avaliar se os projetos estão de acordo com a Constituição, que estabelece as bases da República brasileira. Ou seja, avalia todos os projetos de lei antes deles serem enviados para as demais comissões e levados a Plenário.