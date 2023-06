Deputados da base assinam pedido de impeachment contra Lula

O mais recente pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolado na Câmara dos Deputados recebeu a assinatura de parlamentares filiados ao MDB, PSD e União Brasil. Esses partidos estão à frente de oito ministérios no governo federal. O MDB é responsável pelos ministérios dos Transportes, Planejamento e Cidades, enquanto o PSD lidera Agricultura e Pecuária, Pesca, e Minas e Energia. O União Brasil, por sua vez, comanda os ministérios do Turismo e das Comunicações.

Pelo MDB, os deputados Delegado Palumbo (SP) e Thiago Flores (RO) assinaram o pedido de impeachment. No PSD, foi o Sargento Fahur (PR) quem aderiu à iniciativa. Já pelo União Brasil, Rodrigo Valadares (SE) manifestou apoio à abertura do processo de afastamento de Lula.

Ao todo, o pedido de impeachment conta com a assinatura de 48 deputados, representando oito partidos: PL, PP, PSD, Novo, Republicanos, MDB, Podemos e PSDB.

A instauração de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados requer a iniciativa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).