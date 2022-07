Deputados fazem sessão relâmpago para viabilizar votação nesta tarde

Com duração de apenas um minuto, uma sessão plenária aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, na Câmara dos Deputados. O intuito é agilizar a votação da PEC dos Auxílios, que pode ocorrer já na tarde desta quinta.



A realização da sessão plenária relâmpago foi uma manobra para driblar o regimento interno, que contabiliza sessões plenárias para contagem de prazo da comissão especial.

Enquanto a sessão era encerrada, os deputados discutiam o parecer do relator da proposta na Comissão Especial designada a deliberar sobre a matéria, Danilo Forte (UB-CE).

A PEC dos Auxílios, aprovada no Senado e em tramitação na Câmara, poderá trazer impactos para o orçamento de 2023. É esperado gasto de pelo menos R$ 7,7 bilhões a mais para o ano que vem, caso a fila do programa seja zerada e o valor pago aos beneficiários volte a ser R$ 400 após o final do ano. Isso faria as despesas com o auxílio chegarem a R$ 96,7 bilhões em 2023. A fila de pessoas na espera pelo Auxílio Brasil chega a 1,6 milhão.