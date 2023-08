Dino defende Barroso após fala do ministro do STF sobre bolsonarismo

Um representante do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que na semana passada foi criticado por utilizar a expressão "derrotamos o bolsonarismo" no Congresso da UNE, em Brasília.



Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino afirmou que a interpretação dado à expressão foi muito rigorosa. "Não houve uma partidarização. Ele mencionou o nome de uma corrente política", justificou Dino. "Ele próprio fez uma espécie de embargo de declaração político, ele esclareceu o conteúdo da sua manifestação que foi no sentido de reprovar os extremistas violentos", concluiu.

Após a polêmica, Barroso se justificou e disse que não quis ofender eleitores de Jair Bolsonaro (PL). "Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas", afirmou.