Dino diz que aliados de Bolsonaro fazem caminho clássico de corrupção

Em sua conta em uma rede social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), disse que três dos aliados de Jair Bolsonaro (PL) que são alvo de operação da Polícia Federal fazem o “clássico caminho de corrupção e lavagem de dinheiro”. Mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta sexta-feira, 11, nos endereços dos investigados em Brasília, São Paulo e Niterói.

Há muitos estudos que mostram que compra e venda de joias é um caminho clássico de corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos veem como um crime “seguro”, que ficará escondido para sempre. Por isso, é essencial sempre investigar o assunto, quando há indícios de ilegalidades — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 11, 2023

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, seu pai, o general Mauro César Lourena Cid, e o ex-advogado do ex-presidente, Frederick Wassef, são os alvos da operação Lucas 12:2, que ganhou esse nome em referência ao versículo da Bíblia que diz “não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido”.

Leia mais: Pai de Mauro Cid fez movimentações de R$ 4 mi em um ano, diz Coaf

A suspeita é que os três alvos da operação usaram a estrutura do governo brasileiro para "para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior", segundo a PF.