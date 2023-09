Dino endossa críticas de Lula a Haia e fala em revisar adesão

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), endossou as críticas do presidente Lula (PT) ao Tribunal Penal Internacional (TPI), mais conhecido como Tribunal de Haia.



“Lula alertou corretamente que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do TPI e outros não”, disse Dino em evento no Senado, nesta quarta-feira, 13. “Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever a adesão a esse acordo, uma vez que não houve igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento”, conclui.

A polêmica envolvendo Haia começou neste fim de semana, quando Lula afirmou que os mandados de prisão do TPI contra Vladimir Putin não serão cumpridos caso o presidente russo venha ao Brasil.

"Ninguém vai desrespeitar o Brasil, porque tentar prender ele no Brasil é desrespeitar o Brasil. É preciso as pessoas levarem muito a sério isso”, disse o presidente brasileiro na ocasião. Putin é acusado de crimes de guerra cometidos na invasão à Ucrânia.

O Brasil é signatário do acordo que criou o TPI, portanto, deveria cumprir os mandados de prisão caso Putin viesse ao país. A Rússia faz parte do G20, mas Putin não viajou para o evento de cúpula do grupo, que aconteceu na Índia na semana passada, por conta dos mandados de prisão, emitidos em março.