Dino recusa festa de associação para comemorar posse | A TARDE

Como rito após posse de novos ministros, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) prepara uma confraternização de boas-vindas aos recém-chegados. A oito dias da sua posse ao Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, no entanto, recusou as tradicionais comemorações e deve optar por uma celebração intimista. As informações são do portal Metrópoles.

O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que tomou posse no dia 28 de setembro, comemorou o ato em uma festa organizada pela AMB, quando reuniu 900 convidados, em Brasília. Outro magistrado que também optou pelas comemorações foi Cristiano Zanin, que foi empossado em agosto. À época, os ingressos para a festa do ministro chegaram a R$ 900.

Além da AMB, Dino, que já foi juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), a entidade também chegou a sugerir ao futuro ministro que gostaria de organizar a homenagem. No entanto, Flávio Dino agradeceu e optou por não aceitar.