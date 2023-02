Diretor em ministério de Lula promete rigor no combate ao racismo

Membro do grupo de trabalho da Igualdade Racial na transição do Governo Federal entre novembro e dezembro e atualmente diretor no Ministério da Igualdade Racial, o jornalista baiano Yuri Silva, que tem passagem pelo Jornal A TARDE, prometeu rigor no combate ao racismo já no primeiro ano de governo Lula (PT).



"Em 21 de março vamos lançar ações estruturais concretas. Que esse primeiro ano de governo seja o início. Até o final do primeiro ano do governo vai estar estruturado", disse Yuri ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta segunda-feira, 27.

No cargo de diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo da pasta chefiada por Anielle Franco, Yuri abordou o contexto de desigualdade vivido pela população negra no Brasil.

"Somos as maiores vítimas da evasão escolar, sofremos racismo institucional na saúde, no trabalho somos os mais precarizados, temos nosso direito à justiça negado e somos os mais violentados. É preciso de soluções específicas para resolver os problemas da população negra", afirmou.

O caso das vinícolas do Rio Grande do Sul em que foram descobertas condições análogas à da escravidão, para Yuri, mostra que as medidas a serem adotadas devem ser mais rígidas. "Empresas e empresários que trabalham assim precisam ser punidos. É preciso achar um caminho legal para punir essas pessoas e impedir que essa barbaridade aconteça novamente. Esse foi um caso que chocou todos nós. Aqui no estado da Bahia os órgãos estão acompanhando e isso é importante para se adquirir consciência", disse.