"Dupla de sucesso", diz Padilha sobre governo e Congresso | A TARDE

Durante esta segunda-feira, 5, marcado como o primeiro dia de trabalhos no Congresso Nacional, Alexandre Padilha disse que quanto mais ministros conversando com as casas legislativas, melhor.



"Executivo e Congresso Nacional fizeram uma dupla de sucesso em 2023", disse o ministro das Relações Institucionais antes da solenidade.

A mensagem do Governo Federal no Congresso Nacional foi lida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.