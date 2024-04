Eduardo Bolsonaro vai a evento de Trump com passagem paga pela Câmara | A TARDE

A Câmara dos Deputados pagou com a cota parlamentar a passagem de Eduardo Bolsonaro para o evento trumpista CPAC, em Washington, nos Estados Unidos. No evento, que ocorreu em março deste ano, Eduardo fez discurso contra o Supremo Tribunal Federal. (STF)

Segundo informações do Metrópoles, a passagem saiu por US$ 1.500 (cerca de R$ 7.665 na cotação atual) aos cofres públicos. O deputado teria comprado no dia 7 de março, apenas quatro dias antes do embarque.

Apesar da viagem não constar como compromisso em missão oficial, ainda assim, foi paga com o dinheiro da cota parlamentar de Eduardo. No sistema aparece como um “reembolso”.

Além de Eduardo, Zé Trovão também esteve presente no evento, no entanto, ele não pagou a passagem com a cota parlamentar.