Eduardo Leite entra com representação no MP contra Jean Wyllys

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), entrou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) por declarações homofóbicas contra ele. A denúncia foi feita na quarta-feira, 19.

Jean e Leite discutiram na rede social Twitter. Wyllys fez críticas à decisão do governo do RS de manter as escolas cívico-militares e disse que "gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes", se referindo ao governador gaúcho.

Também no Twitter, Eduardo Leite anunciou que apresentou a denúncia contra o ex-parlamentar.

"Não interessa se é da direita ou da esquerda. Não interessa a cor da bandeira que carrega. O que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier, preconceito e discriminação, venha do lado que vier, da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerado e por isso eu faço essa representação junto ao Ministério Público", disse Eduardo Leite em um vídeo postado no Twitter.

A exemplo do que fiz quando fui atacado com declarações homofóbicas por Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro, decidi ingressar com representação contra Jean Wyllys pelas falas preconceituosas e discriminatórias contra mim. Entenda no vídeo a seguir. pic.twitter.com/3RpsfoeCPs — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 20, 2023