Em ato de posse, Cármen Lúcia 'esquece' de encerrar sessão | A TARDE

A ministra Cármen Lúcia, empossada nesta segunda-feira, 3, para assumir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acabou esquecendo de uma parte litúrgica da cerimônia solene e não encerrou o ato de posse, como acontece de praxe, em evento ministerial.

Sob aplausos, a magistrada encerrou a sua fala no púlpito e seguiu com os cumprimentos às autoridades presentes no ato. Ao saudar o presidente Lula (PT), que estava no centro do plenário da Corte, Lúcia posou para fotos e a sessão continuou em curso. Ao se dar conta da ação, ela pegou novamente o microfone e declarou encerrada a solenidade.

Em discurso de posse, a presidente do TSE, que assume a posição pela segunda vez, criticou o discurso de ódio disseminado nas redes sociais e prometeu acirrar o combate às fakes news no processo eleitoral.

"A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupam parte da justiça para que não prospere. É um desaforo tirânico contra a dignidade das democracias", disse.

